POL-PDLD: Bellheim - Baucontainer aufgebrochen

Leimersheim (ots) - Im Zeitraum vom 20.10.22 um 16:00 Uhr bis 02.11.22 um 07:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle am Fähranleger in Leimersheim. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de ...

