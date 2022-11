Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Geschwindigkeitsmessung

Lustadt (ots)

Am Mittwochmittag wurde aufgrund einer Bürgerbeschwerde eine Geschwindigkeitsmessung in der Burgstraße in Lustadt durchgeführt. Im Zeitraum von 35 Minuten konnten bei geringem Verkehrsaufkommen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell