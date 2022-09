LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots) - Unbekannte versuchten in der vergangenen Nacht in Melchendorf in eine Apotheke einzubrechen. Um 03:46 Uhr war ein Alarm bei einem Sicherheitsdienst eingelaufen. Vor Ort wurden keine Täter mehr festgestellt. Die Einbrecher hatten versucht, über die Eingangstür in die Apotheke zu gelangen. Dabei verursachten sie einen massiven Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Beamte der Kripo Erfurt sicherten vor Ort zahlreiche Spuren der Täter und übernahmen die ...

