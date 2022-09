Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 52-jähriger Mann brachte am Dienstag bei der Erfurter Polizei den Diebstahl seines Fahrrads zur Anzeige. Ein Einbrecher hatte zwischen dem 22.09.2022 und 26.09.2022 sein Wohnhaus in der Moritzstraße aufgesucht und das Kellerabteil geöffnet. Aus diesem stahl die unbekannte Person ein Mountainbike Cube Reaction im Wert von 2.300 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Fahrräder sollten im Keller stets angeschlossen werden. Schützen Sie ihre Kellerbox vor neugierigen Blicken. Verwenden Sie geeignete Sicherungstechnik an der Kellertür. Die Polizeiliche Beratungsstelle informiert Sie gerne. (JN)

