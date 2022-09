Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 28-Jähriger vorläufig festgenommen

Süßigkeiten und Zigaretten im Wert von mehr als 340 Euro brachten einem Mann in Erfurt gestern eine Nacht in der Zelle ein. Der 28-Jährige hatte in den Mittagsstunden im Norden der Stadt in einem Supermarkt geklaut und war dabei erwischt worden. Er rannte davon und warf dabei einen Teil seiner Beute weg. Als er von einem Mitarbeiter des Marktes festgehalten wurde, setzte er sich massiv zur Wehr. Der polizeibekannte Mann ohne festen Wohnsitz wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Er hat sich nun wegen räuberischen Diebstahls zu verantworten. Im Laufe des heutigen Tages wird die Staatsanwaltschaft Erfurt über weitere Maßnahmen gegen den 28-Jährigen entscheiden. (JN)

