Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Urlaub lockt Einbrecher an

Erfurt (ots)

Anwohner der Brühlervorstadt wurden am Dienstagmorgen stutzig, als bei ihrer Nachbarin im Haus Licht brannte, obwohl sich diese im Urlaub befand. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass Einbrecher in dem Einfamilienhaus zugeschlagen hatten. Unbekannte hatten ein Fenster eingeschlagen und waren anschließend in das Haus gestiegen. Die Diebe durchsuchten mehrere Schränke und stahlen schließlich Elektrotechnik im Wert von 800 Euro. Ob noch mehr gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Auf ihren Diebeszug richten die Täter etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen und sicherte Spuren. (JN)

