POL-WAF: Oelde- Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagnachmittag (30.07.2022, 12:58 Uhr) ein Kradfahrer in Oelde leicht verletzt. Eine 80-jährige Frau aus Oelde befuhr mit ihrem Pkw die Konrad- Adenauer- Allee in Richtung In der Geist. In Höhe eines Kreuzungsbereiches beabsichtigte sie nach links in die Straße Zur Dicken Linde abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 62 -jährige Mann aus Hoogeveen/ NL stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. Es kam im Rahmen der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen bis 14:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

