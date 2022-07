POL-WAF: Beckum. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots) - Ein brennendes Fahrrad ist der Polizei am Freitag (29.07.2022, 00.42 Uhr) in Telgte gemeldet worden. Als die Beamten am Bahnweg eintrafen, war auch die Feuerwehr vor Ort. Ein Zeuge hatte das Feuer bereits gelöscht. Wir bitten den Eigentümer des Rades sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

mehr