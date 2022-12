Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Dreitzsch (ots)

Am Samstag gegen 6:00 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit einer weißen Scania Sattelzugmaschine mit blauen Außenspiegeln von der Bundesstraße 281 in Richtung Auffahrt zur BAB 9 bei Dreitzsch, als er in einer Linkskurve zu weit auf die linke Fahrspur geriet. Das Fahrzeug stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Tanklastzug zusammen, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden. Der Unfall-Verursacher fuhr einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

