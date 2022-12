Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der L1150 zwischen den Ortslagen Hasenthal und Blechhammer ein Verkehrsunfall. Die zunächst unbekannte Fahrzeugführerin kam aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Aufprall war so stark, dass sie die vordere Stoßstange mitsamt des Kennzeichens verlor. An der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Unfallbeteiligte verließ daraufhin die Unfallstelle und ließ die Stoßstange zurück. Durch die Polizei wurde die Unfallstelle beräumt und Ermittlungen aufgenommen. Das betroffene Fahrzeug konnte zunächst nicht festgestellt werden. Erst am Nachmittag des Folgetages erschien die 34-jährige Unfallbeteiligte auf der Dienststelle und gab ihren Unfall zu Protokoll. Zu diesem Zeitpunkt ist das Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, bereits eingeleitet worden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell