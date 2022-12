Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall durch nicht gesicherte Ladung

Saalfeld - Unterwellenborn (ots)

Am Samstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 281 zwischen Saalfeld und Unterwellenborn. Der Fahrer eines Pkw BMW transportierte auf einem mitgeführten Anhänger ein größeres Paket, in welchem sich ein Sessel befand. Aufgrund fehlender Ladungsicherung stürzte das Paket auf die Fahrbahn, der Fahrzeugführer eines nachfolgenden Pkw Audi konnte eine Kollision mit dem so entstandenen Hindernis nicht mehr vermeiden. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro, die Insassen des Audi blieben unverletzt.

