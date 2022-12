LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshof (ots) - Ein 29-Jähriger befuhr am Freitag gegen 5:30 Uhr mit seinem Audi die Landstraße zwischen Ranis und Pößneck. In einer Linkskurve bei Ludwigshof kam er auf Grund von Alkoholeinfluss sowie nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Holzzaun. Auf dem dahinterliegenden Grundstück kam er zum Stehen. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Am PKW und dem Zaun ...

mehr