Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Auto überschlagen

Oettersdorf (ots)

Am Samstag gegen 10:45 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem VW auf der Landstraße zwischen Dittersdorf und Schleiz unterwegs. Am Ortsausgang Oettersdorf fuhr das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve geradeaus, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.

