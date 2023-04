Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Pkw durch Unbekannte beschädigt - 4.000 Euro Schaden. Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

4.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Täterschaft am vergangenen Freitag zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Leimer Straße an zwei Fahrzeugen. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen die Unbekannten einen dort geparkten Mercedes und einen Volvo. Bei dem Mercedes erstreckte sich der Kratzer über die gesamte Beifahrerseite bis zum vorderen Scheinwerfer, wohingegen der Volvo einen Kratzer über die komplette Fahrerseite aufwies.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06221 / 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell