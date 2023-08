POL-HI: Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn fordert zwei Verletzte

Hildesheim (ots) - Sarstedt (boe.) Am 02.08.23 kontrollierten Polizeibeamte einen 18-Jährigen, der mit einem Mofaroller in der Holztorstraße unterwegs war. An dem Kleinkraftrad befindet sich ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr und es kann kein gültiger Versicherungsnachweis erbracht werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. In ...

