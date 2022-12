Losheim am See (ots) - In der Nacht vom 06.12.2022 auf den 07.12.2022 kam es in Losheim und Niederlosheim zu mehreren Pkw-Aufbrüchen durch Einschlagen der Scheiben sowie zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Desweiteren wurde in Niederlosheim auch versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es sollten ...

