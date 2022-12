Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Pkw-Aufbrüche in den Ortslagen Losheim und Niederlosheim sowie ein versuchter Wohnungseinbruch

Losheim am See (ots)

In der Nacht vom 06.12.2022 auf den 07.12.2022 kam es in Losheim und Niederlosheim zu mehreren Pkw-Aufbrüchen durch Einschlagen der Scheiben sowie zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Desweiteren wurde in Niederlosheim auch versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Es sollten generell keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen gelassen werden. Wer etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel. 06871-90010.

