Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nach Losheim am See nun mehrere Autoaufbrüche in Nohfelden

66625 Nohfelden (ots)

In der Nacht vom 07.12.2022 auf den 08.12.2022 kam es nun in Nohfelden zu bislang vier gemeldeten Pkw-Aufbrüchen durch Einschlagen von Fahrzeugscheiben. Wie bereits in der vorangegangenen Nacht in Losheim geschehen, wurden in Nohfelden ebenfalls mehrer Fahrzeug aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Ob es sich vorliegend um die gleichen Täter handelt ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern noch an. Erneut ergeht der Hinweis der Polizei, dass generell keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen gelassen werden sollen. Wer etwas zu den Aufbrüchen in Nohfelden beobachten konnte und sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Tel. 06871-90010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell