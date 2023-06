Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mädchen nach Hundebiss leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag, den 26. Mai 2023 wurde ein elf Jahre altes Mädchen gegen 12.00 Uhr von einem Hund gebissen, als sie sich auf dem Hof einer Schule in der Seestraße in Ludwigsburg aufhielt. Der Hund biss das Mädchen ins Bein, wodurch die ihre Hose zerriss und sie eine Bisswunde erlitt.

Bei dem Hund soll es sich um einen etwa 30 cm hohen Mischling mit langem Fell in den Farben Weiß, Schwarz und Beige sowie blauen Augen gehandelt haben. Die etwa 50 Jahre alte Hundeführerin soll das Mädchen zwar nach ihrem Befinden gefragt haben, dann aber weitergegangen sein. Sie hat glatte, etwa schulterlange dunkle Haare, eine etwas fülligere Statur und war mit einer blauen Jeans und einer weißen Bluse bekleidet. Zudem hatte sie eine Handtasche dabei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5800 oder per E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de mit der Polizeihundeführerstaffel Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell