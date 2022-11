Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall in der Panoramastraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Panoramastraße in Bietigheim-Bissingen kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:35 Uhr. Eine 20-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die Panoramastraße in Fahrtrichtung Carl-Benz-Straße. Hierbei passierte sie mit geringer Geschwindigkeit einen haltenden Schulbus. Hinter diesem rannte zum gleichen Zeitpunkt ein 13-jähriges Kind über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Hyundai. Das Kind erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell