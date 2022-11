Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Betrüger prellt Senioren

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr Verdächtiges im Bereich eines der Mehrfamilienhäuser in der Marbacher Straße in Bietigheim-Bissingen gegenüber dem Waldspielplatz beobachtet haben. Im Auftrag eines älteren Ehepaares, das dort wohnhaft ist, sollte sich ein Interessent ausrangierte Gegenstände in der Wohnung des Paares ansehen, die diese zum Verkauf anboten. Im Zuge dessen nahm der Täter unter anderem Goldschmuck in vermutlich vierstelligem Wert an sich und bezahlte lediglich einen dreistelligen Betrag, bevor er die Wohnung zügig verließ. Der Unbekannte wurde als etwa 185 cm großer, dicker Mann mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren beschrieben. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf ein mögliches Fahrzeug, das mit dem Täter in Verbindung zu bringen ist.

