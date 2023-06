Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (12.06.2023) verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster widerrechtlich Zutritt zu zwei sich in demselben Gebäude in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen befindliche Gaststätten. In den Räumen beider Lokalitäten wurden Geldspielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entnommen. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

