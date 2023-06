Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht - E-Scooter-Fahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die am Sonntag (11.06.2023) zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr eine Unfallflucht in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz beobachtet haben. Ein 23 Jahre alter E-Scooter-Fahrer war in Richtung der Neue Bahnhofstraße unterwegs, als ihm auf Höhe der Straße "Fuchsloch" ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam. Dieser sei auf die Gegenfahrbahn gekommen, so dass der 23-Jährige nach rechts ausweichen musste und in der Folge zu Boden stürzte. Der Unbekannte, der einen grauen Mazda mit vermutlich Vaihinger Kennzeichen (VAI-) fuhr, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Der junge Mann, der leichte Verletzungen erlitt, ließ sich vor Ort abholen und musste ärztlich behandelt werden. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell