Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in Eiscafé

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag schlug ein noch unbekannter Täter in der Markgröninger Straße in Asperg zu. Dem Täter gelang es ein gekipptes Fenster auf der Gebäuderückseite eines Wohn-und Geschäftshauses aufzuhebeln. So gelangte der Unbekannte ins Innere eines Eiscafés. Aus einer Schublade im Verkaufstresen stahl er anschließend einen hochwertigen Marken-Geldbeutel. Außerdem entwendete er einen kleineren Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell