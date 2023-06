Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 38-Jähriger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann befindet sich seit Samstag (10.06.2023) in Untersuchungshaft, nachdem er verdächtig ist, am Freitag (09.06.2023) einen schweren Raub auf einen Lebensmitteldiscounter in Ludwigsburg verübt zu haben.

Der Tatverdächtige hielt sich gegen 13.00 Uhr in dem Discounter, der sich innerhalb eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße befindet, auf. Als er an der Kasse einen nur geringwertigen Artikel bezahlen wollte, soll er sich unvermittelt direkt neben die 32-jährige Kassiererin begeben haben. Als diese reflexartig die Kasse schloss, soll der 38-Jährige ihr unter Vorhalt eines Messers mit dem Tod gedroht und das Öffnen der Kasse gefordert haben. In der Folge öffnete die 32-Jährige diese und der Tatverdächtige entnahm daraus Geldscheine im Wert von über 1.000 Euro. Bevor er die Flucht ergriff, bedrohte er einen der jungen Frau zur Hilfe eilenden 49-Jährigen ebenfalls mit dem Messer.

Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-Jährige kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

