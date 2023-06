Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 - Pleidelsheim/Ludwigsburg: Zeugen eines möglichen illegalen Fahrzeugrennens gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte eines Vorfalls, der sich am Sonntag (11.06.2023) gegen 20.25 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Fahrer eines BMW und eines Mercedes, beide mit schweizerischem Kennzeichen, den Verkehr ausgebremst und sich über eine kurze Strecke ein Rennen geliefert haben. Die beiden Fahrzeuglenker im Alter von 18 und 24 Jahren konnten kurz nach dem Engelbergtunnel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

