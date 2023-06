Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Autohaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (10.06.2023) 17.00 Uhr und Sonntag (11.06.2023) 16.20 Uhr suchten noch unbekannte Täter ein Autohaus in der Fronäckerstraße in Sindelfingen heim. Die Einbrecher gelangten ins Innere, indem sie die Zugangstüren aufhebelten, so dass es ihnen möglich war, den Verkaufsraum zu betreten. Von dort aus gingen sie ins obere Stockwerk, wo sich Büroräume befinden. Die Unbekannten brachen zwei Tresore auf und stahlen nach derzeitigem Stand einen vierstelligen Bargeldbetrag daraus. Der hinterlassene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.

