POL-LB: Herrenberg: Traktorfahrer bei Mäharbeiten schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 84-Jähriger am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zu, als er mit seinem Traktor dabei war einen Acker nahe der K 1028 zwischen Sindlingen und Haslach zu mähen. Hierbei rutschte der Traktor im abfallenden Gelände ab, überschlug sich und begrub den Fahrer unter sich. Der 84-Jährige konnte durch die Feuerwehr geborgen und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Traktor entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro.

