LPI-SHL: Unfall alleinbeteiligt

Suhl (ots) - Übers vergangene Wochenende parkte ein 25-Jähriger seinen Toyota "Am Himmelreich" in Suhl. Als er Montagmorgen zu seinem Wagen kam, stellte er Beschädigungen am Lack fest. Diese wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

