Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656

Mannheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund eines verlorenen Anhänger

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gg. 00:20 Uhr, befuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer die Autobahn 656 in Richtung Heidelberg. In Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim löste sich die Anhängerkupplung aus unbekannter Ursache und der Anhänger kam unbeleuchtet auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Er bemerkte dies und hielt sofort am Beschleunigungsstreifen an. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer erkannte den Anhänger zwar rechtzeitig, konnte aber einen Zusammenstoß, trotz eines Ausweichmanövers, nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Der 37-jährige BMW-Fahrer erlitt hierdurch glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

