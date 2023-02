Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Hyundai überschlägt sich auf der L600, zwei Verletzte

Heidelberg (ots)

Kurz vor Mitternacht am Samstagabend befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Hyundai die Landesstraße 600 von Bammental in Richtung Leimen. In einer Kurve kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet anschließend in den Grünstreifen und fuhr eine Böschung hinauf. In der Folge kippte das Fahrzeug um und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Aufprall lösten im Fahrzeug sämtliche Airbags auf. Der 20-Jährige und sein 34-jähriger Beifahrer verletzten sich beide und wurden durch Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg musste glücklicherweise nicht eingreifen, da sich die Personen noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnten.

Am Hyundai entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Landesstraße 600 war zwischen dem Abzweig Leimen und Heidelberg-Rohrbach bis gegen 01:30 Uhr gesperrt.

