LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots) - Unbekannte Täter knackten in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten "Am Bahndamm" in Suhl. Die Langfinger entwendeten alle Zigarettenschachteln sowie das darin befindliche Bargeld. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

