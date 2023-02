POL-LG: ++ Lüneburg - Bundespolizist ertappt Betrügerin auf frischer Tat - Vorführung beim Amtsgericht ++ Uelzen - geschlagen, Rollator mitgenommen ... und Beleidigungen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 16.02.2023

Lüneburg

Lüneburg - Diebe entwenden Geldbörse aus Physiotherapiepraxis - Hinweise

Zwei männliche Diebe gelangten unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen am 15.02. gegen 14:30 Uhr in eine Physiotherapiepraxis in der Schröderstraße. Aus einem Aufenthaltsraum entwendeten die beiden Unbekannten daraufhin eine Geldbörse mit Dokumenten und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Kleingartenkolonie - Hinweise

Vermutlich im Zeitraum zwischen dem 14.02. und dem 15.02. kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in der Kleingartenkolonie im Schildsteinweg. Unbekannte entfernten ein Fahrradschloss an einer Gartentür, gelangten so auf das Grundstück und versuchten die Tür zu einer Gartenlaube zu öffnen. Dies misslang, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Auf einem weiteren Grundstück hebelten Unbekannte die Tür einer Gartenlaube auf und entwendeten aus dieser eine Gartenschere. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15.02. gegen 21:30 Uhr auf der Artlenburger Landstraße wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer eines Lkw unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Bundespolizist ertappt Betrügerin auf frischer Tat - Vorführung beim Amtsgericht

Am 15.02. gegen 11:00 Uhr befand sich ein Polizeibeamter der Bundespolizei in ziviler Kleidung auf dem Weg zu seinem Dienstort im Bereich des Bahnhofes in Lüneburg. Hierbei fiel ihm eine weibliche Person auf, die sich teils vermummt und mit Sonnenbrille an einem dortigen Geldautomaten befand. Der Polizeibeamte beobachtete daraufhin, dass die Frau mehrfach unterschiedliche EC-Karten in den Automaten einführte und unter anderem Geldauszahlungen mit größeren Bargeldmengen durchgeführt wurden. In der Folge sprach der Polizeibeamte die Dame an und gab sich als Bundespolizist zu erkennen. Zudem informierte er seine Kollegen der Bundespolizei aus Lüneburg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die 46-jährige Frau aus dem Bereich Delmenhorst bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war. In ihrer Tasche konnten neben größeren Bargeldsummen auch entwendete EC-Karten aufgefunden werden. Die 46-Jährige wurde der Polizei Lüneburg übergeben und vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde die 46-Jährige im Rahmen einer Hauptverhandlungshaft beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 15.02.23 auf der Kreisstraße 8 zwischen Sallahn und Mützingen. Dabei waren im 80 km/h-Bereich insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Einsatz von Polizei und Feuerwehr - Teelicht mit Tannenzweige vor Fenster in Brand gesetzt

Zu einer Alarmierung von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht zum 16.02.23 im Außenbereich eines Wohngebäudes in der Salzwedeler Straße. Gegen 00:20 Uhr hatten in einem Innenhof vor einem Fenster befindliche Tannenzweige, ein Teelicht sowie eine dort befindliche Stoffwarnweste gebrannt, so dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Polizei löschte durch "Austreten" den Kleinstbrand. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes dauern an.

Uelzen - geschlagen, Rollator mitgenommen ... und Beleidigungen - mehrere Strafverfahren gegen 59-Jährigen

Einen vor einem Hauseingang in der Ringstraße stehenden Rollator eines 72-Jährigen griff sich ein 59 Jahre alter Uelzener in den Nachmittagsstunden des 15.02.23 und verschwand damit. Alarmierte Polizeibeamte konnte den 59-Jährigen mit dem Rollator im weiteren Verlauf im Innenstadtbereich antreffen und das Hilfsmittel dem Eigentümer zurückbringen. Gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 59-Jährigen ermittelt die Polizei parallel wegen verschiedenen Beleidigungen sowie einer Körperverletzung im Verlauf des 14. und 15.02.23.

Der Mann war dabei am ZOB gegen 16:45 Uhr mit einem 22-Jährigem sowie seiner 18 Jahre alten Begleiterin in Streit geraten. Dabei schlug der Uelzener auch mit einer Stange auf die beiden ein und beschädigte ein Handy. Der 22-Jährigen sowie ein Begleiter stehen wiederum im Verdacht in den Abendstunden des 15.02.23 die Wohnung des 59-Jährigen aufgesucht und dort in Abwesenheit des Mannes randaliert zu haben. Die Polizei ermittelt.

Ebstorf - geparkten Pkw übersehen - Totalschaden

Einen in der Hauptstraße geparkten Pkw Opel Agila übersah ein 84 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Corsa in den Morgenstunden des 15.02.23. Der Senior kollidierte gegen 09:45 Uhr mit dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden (wirtschaftlicher Totalschaden) vermutlich an beiden Fahrzeugen, der aktuell mit gut 9.500 Euro beziffert wird. Verletzt wurde niemand.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 15.02.23 im Bereich Suderburg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße. Weitere Kontrollen folgen ...

