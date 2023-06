Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Imbisswagen

Ludwigsburg (ots)

Rund 20 Grillhähnchen, diverse Getränke, ein Tablet-PC und Wechselgeld stahl ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag (10.06.2023) 21.15 Uhr und Sonntag (11.06.2023) 17.15 Uhr aus einem Imbisswagen, der in der Siemensstraße in Weil der Stadt auf Höhe eines Drogeriemarktes abgestellt war. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen trat der Einbrecher die Tür des Wagens auf und konnte sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der Wert des Diebesguts wurde auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

