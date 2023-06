Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mazda-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich um einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen, ergriff ein 49 Jahre alter Mazda-Lenker in der Nacht zum Sonntag (11.06.2023) die Flucht vor der Polizei, was letztlich mit einem Unfall endete. Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen hatten in der Nacht zum Sonntag im Bereich der See- und der Stiftstraße in Sindelfingen eine Kontrollstelle eingerichtet, als ihnen gegen 01.10 Uhr ein Mazda auffiel, der in der Seestraße wendete. Da die Vermutung nahe lag, dass der Fahrer den Kontakt mit der Polizei scheute, nahm die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung auf. Hierbei war der 49-Jährige mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr über die See-, die Sommerhofenstraße, die Straße "In der Halde" und die Rotebühlstraße. Als er in die Leonberger Straße abbiegen wollte, kam er wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich eines Fußwegs gegen einen bepflanzten Betonkübel. Trotz starker Beschädigungen setzte der Mann seine Fahrt anschließend fort, worauf die Streifenwagenbesatzung den Mazda-Lenker stoppte und die Kontrolle auf einem Supermarktparkplatz durchführte. Der Mann gab an, dass er geflüchtet sei, da seine zweijährige Tochter, die im PKW mitfuhr, nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sei. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

