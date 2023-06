Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 70-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 70 Jahre alter Toyota-Lenker befuhr am Samstag (10.06.2023) gegen 09.50 Uhr die Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar in Richtung Lauffener Straße, als er mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes eines dort haltenden 73-Jährigen. Trotz des schnellen Einsatzes von Ersthelfern, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei starb der 70-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.700 Euro.

