Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Kreisgebiet (ots)

Am Wochenende, von Freitag bis einschließlich Montagnacht, haben sich insgesamt neun Verkehrsunfälle mit verletzten Personen ereignet.

Neben den schweren Verkehrsunfällen in Wenden und in Heggen wurde bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer am Freitag (12. August) gegen 15:30 Uhr auf der L563 ein 35-Jähriger verletzt. Des Weiteren wurde im Olper Innenstadtbereich am Samstag (13. August) gegen 18 Uhr ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Alleinunfall verletzt. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorradfahrern ist es ebenfalls am Samstag gegen 15:20 Uhr in Hitzedumicke gekommen. Ein weiterer Unfall mit Motorradbeteiligung hat sich am Samstag gegen 12:40 Uhr auf der L512 in Höhe Schnüttgenhof ereignet. Dabei fuhr ein 49-jähriger Kradfahrer auf einen haltenden Pkw auf. Er stürzte und verletzte sich. Nur drei Stunden später, gegen 15:50 Uhr, hat sich in der Nähe ein weiterer Unfall ereignet. Dabei kollidierten zwei Pkw. Ein 14 Jahre alter Junge wurde verletzt. Darüber hinaus hat sich in Finnentrop am Samstagmorgen gegen 11:20 Uhr ein Alleinunfall eines 84-jährigen Pedelec-Fahrers ereignet. Abschließend hat sich heute Nacht (15. August) noch ein Alleinunfall eines 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der L 512 ereignet.

Bei allen Unfällen erhielten die Verletzten eine entsprechende ärztliche Behandlung und kamen unter Umständen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Es entstand hoher Sachschaden. Zudem unterstützte die Feuerwehr bei einigen Einsätzen.

