POL-LB: Gerlingen: Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde ein 22 Jahre alter Mann am Freitagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf dem Marktplatz in Freiberg am Neckar in eine Auseinandersetzung verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es bereits zuvor aus noch nicht abschließend geklärten Gründen zu Handgreiflichkeiten ...

