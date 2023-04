POL-WHV: Urkundenfälschung in Hooksiel

Varel (ots) - Zetel Am Freitagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Täter einer 82-jährigen Frau aus Zetel während ihres Einkaufes in einem Discounter am Ohrbült das Portemonnaie aus einer Tasche. In diesem Zusammenhang wird erneut davor gewarnt, Wertgegenstände lose in mitgeführten Tasche zu verstauen oder diese in anderer Weise unbeaufsichtigt zu lassen. ...

