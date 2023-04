Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 31.03.-02.04.23

Wilhelmshaven (ots)

Zugeschlagen und mit Fahrrad geflüchtet Am Freitagmorgen, gegen 06:45 Uhr, kam es in der Friedenstraße, in Höhe des Jadestadions zu Streitigkeiten zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Plötzlich habe der Radfahrer unvermittelt einmal dem Fußgänger ins Gesicht geschlagen und sich mit seinem Fahrrad in Richtung des Kaufland-Marktes entfernt. Der Radfahrer sei männlich und mittleren Alters gewesen. Er führte ein mintgrünes Fahrrad mit Satteltaschen mit sich. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei WHV unter Tel. 9420 melden. Schlägerei auf dem Frühlingsfest Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, kommt es auf dem Frühlingsfest im Rüstringer Stadtpark zwischen insgesamt fünf männlichen Personen zu einer Schlägerei. Zwei 17-Jährige sowie ein 18-Jähriger schlagen auf einen 50-Jährigen und 52 Jahre alten Mann ein. Dabei wurde der 52-Jährige mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Hierdurch erlitt er einen knapp 5 cm langen blutenden Cut. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte vor Ort nicht geklärt werden. Insgesamt sei es aus einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen heraus zu dieser Schlägerei gekommen, drei Jugendliche konnten vor Ort ermittelt werden.

