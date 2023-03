Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall an einer Ampel

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße (Bundesstraße 241), Dienstag, 21.03.2023, 10.40 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Pkw übersehen.

Am Dienstag um 10.40 Uhr befanden sich zwei Kraftfahrzeuge (1x Lkw, 1x Pkw) an einer Ampelanlage an der Osteroder Straße in Katlenburg. Beide Kfz befanden sich auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Northeim.

Der Fahrzeugführer des Lkw, ein 37-jähriger Mann aus Spanien, setzte mit seinem Lkw plötzlich zurück. Ein Grund dafür konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Der Fahrzeugführer des Pkw, ein 33-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau, versuchte den Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch misslang. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Kfz beschädigt wurden.

An den beiden Kfz entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1.100 Euro.

Die Personen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell