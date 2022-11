Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Unbekannte brachen am Montag (21.11) zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hagener Straße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt durch ein Kellerfenster und gelangten so in das Einfamilienhaus. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Entwendet wurde Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor.

