POL-BN: Bonn-Castell/-Dransdorf: Gestohlener Radlader aufgefunden - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Donnerstag (01.09.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle an der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell. Am Donnerstagmorgen wurde das Fahrzeug dann nach einem Zeugenhinweis in einem Kleingarten an der Alfterer Straße in Dransdorf aufgefunden und wieder an die geschädigte Baufirma übergeben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer den Abtransport des Radladers von der Baustelle zwischen Mittwoch, 16:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr bemerkt hat oder in diesem Zusammenhang andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter 0228 15-0 bei den Ermittlern zu melden.

