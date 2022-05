Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme bei Einreise aus Zagreb - Kroatien am Airport Weeze

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstag, 17.05.2022 um 09.10 Uhr konnte bei der Einreise aus Zagreb - Kroatien ein 27-jähriger Österreicher am Flughafen Weeze festgestellt werden, der durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Der Mann war 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlt hatte und für die Staatsanwaltschaft nicht zu erreichen war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesuchte konnte die ihm drohende 38-tägige Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe vor Ort abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell