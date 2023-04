Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 31.03-02.04.23

Varel (ots)

Zetel Am Freitagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Täter einer 82-jährigen Frau aus Zetel während ihres Einkaufes in einem Discounter am Ohrbült das Portemonnaie aus einer Tasche. In diesem Zusammenhang wird erneut davor gewarnt, Wertgegenstände lose in mitgeführten Tasche zu verstauen oder diese in anderer Weise unbeaufsichtigt zu lassen. Tragen Sie Ihre Geldbörse stets körpernah. Verdeckt mitgeführte Brustbeutel, verschließbare Kleidungsinnentaschen oder Gürteltaschen können sichere Alternativen zur Verwahrung von Wertgegenständen sein. Ihre Polizei berät Sie gerne. Bitte achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen. Einbruch in Imbisswagen - Zeugen gesucht! Varel In der Zeit von Donnerstagabend, 20:00 Uhr, bis Freitagvormittag, 11:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen auf dem städtischen Campingplatz in Dangast aufgebauten Imbiss-Verkaufswagen ein und durchsuchten diesen. Diebesgut konnte nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Diebstahl aus Pkw Varel Am Freitagmittag, in der Zeit von 11:00 bis 13:45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines auf einem Grundstück an der Straße Zum Jadebusen stehenden Pkw Ford ein und entwendeten daraus eine Tasche. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, Wertgegenstände, ob offen oder verdeckt, unbeaufsichtigt im Pkw zu hinterlassen. Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht! Varel In der Zeit von Mittwoch, 20:15 Uhr, bis Freitag, 18:30 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Täter Beifahrerseite und Motorhaube eines an der Lerchenstraße geparkten blauen Renault Twingo. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Verkehrsunfall mit Personenschaden Varel Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, bei welchem drei Personen verletzt wurden und nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Eine 62-jährige Frau aus Varel befuhr mit einem Pkw Seat die Hans-Schütte-Straße ortsauswärts und beabsichtigte, der abknickenden Vorfahrtstraße nach links auf den Sumpfweg zu folgen. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Frau aus dem Heidekreis mit einem Pkw Citroen den Sumpfweg vom Kaffeehauskreisel kommend. In Höhe der Hans-Schütte-Straße verließ sie die bevorrechtige Straße, um ihre Fahrt in Richtung Leistweg fortzusetzen und übersah offenbar den bevorrechtigten Pkw Seat. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in dessen Folge die Führerin des Citroen sowie Fahrerin und Beifahrerin des Seat verletzt wurden. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht! Varel Am Samstagabend, 20:10 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Neue Straße/ Teichgartenstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Die junge Radlerin befuhr den parallel der Neue Straße verlaufenden Radweg, unter Querung des Einmündungsbereiches zur Teichgartenstraße, in Richtung Oldenburger Straße. Zeitgleich querte ein Kleinwagen, silber oder grau, aus Richtung Bleichenpfad kommend die Neue Straße, um in die Teichgartenstraße einzufahren. Die Fahrzeugführerin übersah offenbar die bevorrechtigte Radfahrerin, welche infolge dieses Verkehrsvorganges stürzte und sich am linken Handgelenk verletzte. Die Unfallverursacherin entfernte sich mit ihrem Pkw vom Ereignisort, ohne dem 15-jährigen Mädchen zu helfen. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Fahren unter Alkoholbeeinflussung Varel In der Nacht zu Sonntag befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Vareler Polizei die Gerhart-Hauptmann-Straße in Obenstrohe, als sie auf einen männlichen Fahrzeugführer aufmerksam wurde, welcher einen Pkw Hyundai von einem Privatgrundstück in den öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Bei einer folgenden Kontrolle wurde bei dem 20-jährigen Mann aus Varel Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,22 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung Varel Am frühen Sonntagmorgen fiel Polizeibeamten eine Frau auf, welche mit einem eScooter (Elektrokleinstfahrzeug) auf der Wiefelsteder Straße unterwegs war. Während ihrer Kontrolle wurde die deutliche Beeinflussung durch Alkohol auffällig. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: 2,04 Promille. Außerdem räumte die 34-jährige Frau aus Varel regelmäßigen Betäubungsmittelkonsum ein. Bei ihr konnten zudem Betäubungsmittel beschlagnahmt werden.

