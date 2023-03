Feuerwehr Essen

FW-E: Überseecontainer eines Gartenbaubetriebes geht in Flammen auf

Essen-Horst, Dahlhauser Straße, 24.03.2023, 21:53 Uhr (ots)

Bereits gestern Abend (24.03.2023) wurde die Feuerwehr Essen zu einem Feuerschein in Essen-Horst alarmiert. Die ersten Kräfte sahen einen Überseecontainer, in einem Areal von Lagerflächen verschiedener Handwerksbetriebe, der in Vollbrand stand. Die Flammen hatten bereits auf den hölzernen Carport, unter dem sich der Container sowie weitere Container befanden, übergegriffen. In dem Überseecontainer waren neben kleineren Maschinen auch drei Propangasflaschen gelagert, die von der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht wurden. Ein Firmenfahrzeug, dessen Plane bereits von den Flammen erfasst worden war, konnte vom Eigentümer noch gerettet werden. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell