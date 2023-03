Feuerwehr Essen

FW-E: Linienbus kollidiert mit Kleintransporter - sieben Personen verletzt. Drei Stunden später kollidieren fünf Fahrzeuge auf der BAB A52, vier Verletzte

Essen-Schonnebeck, Bonnifaciusstraße/Matthias-Erzberger-Straße, 18.03.2023, 13:02 Uhr Essen-Rüttenscheid, BAB A52, 16:02 Uhr (ots)

Ereignisreicher Nachmittag für Feuerwehr und Rettungsdienst. Heute Mittag wurde die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Essen-Schonnebeck alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte sahen, dass ein Linienbus im Kreuzungsbereich mit einem Kleintransporter zusammengeprallt war. Bei dem Aufprall wurden, neben dem Fahrer des Kleintransporters und der Busfahrerin, auch fünf Fahrgäste leicht verletzt. Nach einer Sichtung durch den Leitenden Notarzt mussten insgesamt drei Patienten zur weiteren Behandlung im Krankenhäuser transportiert werden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Im Einsatz waren hier drei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, der Leitenden Notarzt, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Führungsfahrzeug. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Nur drei Stunden später wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst erneut zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Dieses Mal auf die BAB A52 in Fahrtrichtung Dortmund. Hier waren im Baustellenbereich, in Höhe Essen-Rüttenscheid, fünf Fahrzeuge kollidiert. Insgesamt wurden hier vier Personen und ein Hund leicht verletzt. Nach einer Versorgung vor Ort mussten zwei Patienten, einmal männlich, einmal weiblich, in Krankenhäuser transportiert werden. Der Hund war in einer Transportbox gesichert, die beim Aufprall zerstört wurde. Das Tier zog sich dabei augenscheinlich Verletzungen zu und wurde von Angehörigen zu einem Tierarzt gebracht. Durch die vielen Einsatzfahrzeuge und den verunfallten Fahrzeugen im Baustellenbereich gab es kein Durchkommen mehr für andere Verkehrsteilnehmer. Die A52 musste in Fahrtrichtung Dortmund für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Auch hier ist die Unfallursache noch unklar. (CR)

