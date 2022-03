POL-PDTR: Polizei sucht Unfallstelle

Kenn (ots) - In der Nacht vom 23.03.2022 auf den 24.03.2022 versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Gewerbeobjektes in Kenn, im Industriegebiet, einzubrechen. Die Täter beschädigten die Außenwand der Lagerhalle durch Abtrennen des Außenputzes. Anschließend bohrten die Täter Löcher in die Betonwand, um in das Innere des Lagers zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte. Die Polizei Schweich sucht in diesem ...

