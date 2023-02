Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Bedrohung

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, gegen 00.20 Uhr, hielt sich ein Jugendlicher auf einem Parkplatz am Neuen Markt auf, als er von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen wurde. Diese wollten sein Kleinkraftrad ausleihen. Als der Jugendliche dies verneinte, bedrohten sie ihn. Als der Jugendliche ankündigte, die Polizei zu rufen, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Süßwarenproduktes

Am Dienstag, 7. Februar 2023, gegen 14.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine angebrochene Packung Kinder Pinguin aus dem Fahrradkorb einer 60-jährigen Frau. Sie fuhr zu dieser Zeit mit ihrem Fahrrad stadteinwärts auf der Brinkstraße. Die unbekannte Person wirkte jugendlich, war ca. 170cm groß und trug eine schwarze Fleecejacke sowie eine Jogginghose. Die Person hatte kurze blonde Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Leergutdiebstahl

Am Dienstag, 7. Februar 2023, zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr, rief sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei an und meldete einen Leergutdiebstahl bei einem Verbrauchermarkt im Falkenweg. Dieser hatte beobachtet, wie eine männliche Person über den Zaun eines Leergutlagers stieg und Leergutkisten entwendete und mit einem Fahrrad davonfuhr. Der Zeuge versuchte ihn über die Falkenrotter Straße zu verfolgen, als er ihn ansprach, flüchtete dieser. Der Unbekannte wurde beschrieben als ca. 18 bis 25 Jahre alt und 170 bis 180cm groß. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine schwarz/orangene Steppjacke der Marke FILA. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Brand einer Brechmaschine

Am Dienstag, 7. Februar 2023, um 12.50 Uhr, kam es während den Arbeiten mit einer Brechmaschine auf einem Gelände eines Betonwerks in Steinbrüggen zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen tropfte Öl aus einem Hydraulikschlauch auf den Motor einer Brechmaschine. Dieser fing Feuer und die Brechmaschine geriet schließlich in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 250000 Euro.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 7. Februar 2023, kam es zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den dort abgestellten schwarzen PKW BMW 530d xDrive eines 31-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Hierdurch entstand Sachschaden im Bereich der hinteren linken Tür und am Radkasten in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. Februar 2023, 10.00 Uhr, befuhr eine 65-Jährige aus Bakum mit ihrem Pkw die Straße Christoph-Bernard-Bastei und beabsichtigte, die Kolpingstraße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine von links kommende 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta, die ebenfalls die Kolpingstraße befahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 83-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 07.05 Uhr, befuhr eine 49-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Straße Stukenberg und beabsichtigte bei Grünlicht, nach links auf die Falkenrotter Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 41-jährigen Fußgänger aus Vechta, der mit seinem Hund ebenfalls bei Grünlicht die Falkenrotter Straße in Richtung Osloer Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 300,00 EUR geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. Februar 2023, gegen 17.00 Uhr, befuhren eine 56-Jährige aus Vechta sowie ein 31-Jähriger aus Vechta in genannter Reihenfolge mit ihren Pkws in Vechta die Graf-von Stauffenberg-Straße aus Richtung Telbraker Straße kommend. Als die 56-jährige Fahrzeugführerin nach rechts auf ihr Grundstück abbiegen wollte, erkannte der 31-jährige den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den Pkw der 56-jährigen auf. Die 56-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 900,00 EUR geschätzt.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 7. Februar 2023, kam es zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz einer Drogerie in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich mit einem PKW den dort geparkten schwarzen PKW Audi Q2 einer 37-Jährigen aus Damme und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Am PKW der Dammerin entstand Lackschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 7. Februar 2023, kam es um 10.15 Uhr in der Straße Up'n Sande zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Traktorfahrer aus Bakum schleppte mit seinem Traktor einen nicht zugelassenen Traktor mittels einer Eisenkette ab. Im Streckenverlauf riss plötzlich die Kette. Durch den Schwung kam das Zugfahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Der 59-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

