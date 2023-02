Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines PKW

Am Dienstag, den 7. Februar 2023, gegen 13.10 Uhr, kam es in der Gebhardstraße zum Brand eines PKW. Das Fahrzeug war nach einer kurzen Fahrt auf einer dortigen Auffahrt abgestellt worden und fing wenig später im Bereich des Motorblocks Feuer und geriet schließlich in Vollbrand. Durch das Feuer wurden angrenzende Gebäudeteile beschädigt. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Barßel, die mit 3 Löschfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Sonntag, den 1. Januar 2023 und Samstag, den 4. Februar 2023 wurde durch bislang unbekannte Personen die Garagenwand der DRK-Bereitschaft im Görlitzer Weg mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 07. Februar 2023, kam es gegen 14.00 Uhr in der Meeschenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Brakestraße in Fahrtrichtung Meeschenstraße. An der dortigen Kreuzung bog er nach rechts ab. In dieser Situation fuhr eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus dem Saterland Bei dem Abbiegevorgang von links kommend auf das Pedelec des Friesoythers auf. Hierdurch stürzte dieser und verletzte sich leicht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell